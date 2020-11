OSZE für Annullierung der weißrussischen Wahl

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) empfiehlt, die umstrittene Präsidentenwahl in Weißrussland (Belarus) zu annullieren und unter internationaler Beobachtung zu wiederholen. Das geht aus einer am Donnerstagabend in Wien veröffentlichten Untersuchung hervor. "Insgesamt gibt es überwältigende Beweise dafür, dass die Präsidentschaftswahlen vom 9. August 2020 gefälscht wurden", heißt es in dem Bericht.

SN/APA (AFP)/JUSTIN TALLIS Die Opposition kämpft für freie Wahlen