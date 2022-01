OSZE-Sitzung in Wien zu Krisendiplomatie mit Russland

Die Bemühungen um einen Abbau der Spannungen zwischen Russland und westlichen Staaten gehen am Donnerstag im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) weiter. An dem regulären Treffen der OSZE in Wien nehmen die USA und Russland als Mitgliedstaaten teil. Die Sitzung folgt auf bilaterale Krisengespräche der beiden Länder in Genf und ein Treffen der 30 NATO-Staaten und Russland in Brüssel in dieser Woche.

SN/APA/AFP (Archiv)/JANEK SKARZYNSK Polens Au§enminister und OSZE-Vorsitzender Zbigniew Rau