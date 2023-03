OSZE-Wahlbeobachter fordern mehr Reformen in Kasachstan

Nach der Parlamentswahl in Kasachstan haben internationale Wahlbeobachter Fortschritte gelobt, aber auch Missstände kritisiert. "Beschränkungen bei der Ausübung von fundamentalen Freiheiten bestehen weiterhin", teilte das zuständige Büro der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) am Montag in Astana mit, der Hauptstadt des zentralasiatischen Landes. Als Beispiel wurde die Pressefreiheit genannt.

