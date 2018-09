Othmar Karas wird doch nicht EU-Kommissar

Es wird bereits viel spekuliert über die Kandidaten der nächsten EU-Wahl. Bei der ÖVP werden alte und neue Namen genannt.

1100 Kilometer machen den Unterschied. In Wien respektive in Alpbach schien es vor etwa zwei Wochen eine ziemlich ausgemachte Sache, dass Othmar Karas, EU-Abgeordneter seit 1999 und der glühendste Europäer der ÖVP, der nächste EU-Kommissar Österreichs wird.

Wer sich in Brüssel umhört, bekommt ein völlig anderes Bild. Da gilt es als ausgeschlossen, dass Karas dem jetzigen EU-Kommissar Johannes Hahn nachfolgen könnte (was Karas auch bewusst sei, sagen Vertraute). Auch ein anderer potenzieller Anwärter, Ex-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter, ist den Informationen zufolge nicht im Spiel. Er ist in seinen Beamtenjob im Brüsseler Rat zurückgekehrt und bis Jahresende Sonderberater der Wiener Regierung für den EU-Vorsitz. Er soll dem Vernehmen nach im EU-Wahlkampf als Kandidat des Westens antreten.