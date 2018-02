Oxfam muss Arbeit in Haiti für zwei Monate aussetzen

Die britische Hilfsorganisation Oxfam muss ihre Arbeit in Haiti nach den Sex-Skandalen für zwei Monate aussetzen. In dieser Zeit würden die Behörden des Landes die Vorwürfe untersuchen, teilte die Regierung Haitis am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/HECTOR RETAMAL Oxfam-Mitarbeiter in Haiti müssen vorerst ihre Koffer packen