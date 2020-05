Päpstliche Audienz und Angelus weiterhin im Streaming

Der Petersdom in Rom steht seit diesem Montag wieder für Gläubige offen, doch im Vatikan herrscht noch nicht wieder der Alltag wie vor Beginn der Coronavirus-Epidemie. Die Mittwoch-Audienz wird weiterhin im Streaming erfolgen. Auch das Angelus-Gebet am Sonntag wird der Papst wie bisher von seiner Privatbibliothek im Apostolischen Palast aus sprechen, teilte der Vatikan am Montag mit.

SN/APA (AFP)/VINCENZO PINTO Nonnen besuchen den frisch eröffneten Petersdom