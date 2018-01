Pakistan ist ein Pulverfass

Das Land wehrt sich gegen das Negativimage, das ihm international oft zugeschrieben wird. Aber das kann nichts daran ändern, dass dieser Staat in Südasien ein eminentes Sicherheitsproblem hat.

Es ist das beste Hotel, aber auch das am besten bewachte. Eine hohe, stacheldrahtbewehrte Mauer umringt das Fünf-Sterne-Quartier in Lahore. Jedes Fahrzeug wird penibel geprüft, ehe sich der Schranken öffnet. Am Hoteleingang wird jeder Gast samt Gepäck durchleuchtet. Das ist der übliche Sicherheitsstandard in der Hauptstadt des Pandschab, der wichtigsten Provinz Pakistans.