Pakistan schießt indische Aufklärungsdrohne in Kaschmir ab

Die pakistanische Armee hat nach eigenen Angaben eine indische Aufklärungsdrohne in der umstrittenen Grenzregion Kaschmir abgeschossen. Die kleine Drohne sei Donnerstagfrüh entlang der Demarkationslinie im Himalayatal bis zu 600 Meter in den pakistanischen Teil Kaschmirs eingedrungen, hieß es in einer Mitteilung der pakistanischen Streitkräfte.

Kampfjets hätten sie daraufhin abgeschossen, weil sie ein Abkommen beider Staaten über den Luftraum verletzt habe. Pakistan bezeichnete das Eindringen als Provokation. Seit Indiens Regierung im August 2019 ihrem mehrheitlich muslimischen Unionsstaat Jammu und Kaschmir den Teilautonomiestatus entzogen hatte, kam es vermehrt zu Gefechten entlang der 740 Kilometer langen Kontrolllinie, die Kaschmir in ein indisch und ein pakistanisch kontrolliertes Gebiet teilt. Ein kleiner Teil gehört zudem zu China. Pakistan hatte die Aufhebung der Teilautonomie als illegal bezeichnet. Seit der Unabhängigkeit des früheren Britisch-Indiens und der Trennung in Indien und Pakistan im Jahr 1947 streiten die beiden Länder um die Herrschaft über Kaschmir. Beide Atommächte führten bereits drei Kriege gegeneinander. Am vergangenen Wochenende gab es mindestens 12 Tote bei mehreren Gefechten zwischen Aufständischen und der indischen Armee. Quelle: Apa/Dpa