Viele Tote bei Explosion in Moschee in Pakistan

Bei einem mutmaßlichen Anschlag auf eine Moschee sind am Montag in Pakistan mindestens 32 Menschen getötet worden. Polizei und Krankenhaussprecher berichteten zudem von 147 Verletzten. Mehrere davon seien in kritischem Zustand. Die Explosion ereignete sich während des Mittagsgebets in Peshawar im Nordwesten des Landes in einer Hochsicherheitszone. In dem Gebiet befinden sich viele Polizeigebäude. Behörden gehen von einem Selbstmordanschlag aus.

SN/APA/AFP/MAAZ ALI Teile von Moschee in Peshawar zerstört