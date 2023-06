Pakistan wendet Pleite durch Einigung mit IWF ab

Pakistan hat eine Zahlungsunfähigkeit in letzter Minute abgewendet. Mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) einigte sich die Regierung am Freitag auf einen neuen Kredit in Höhe von drei Milliarden Dollar. Das Überbrückungsdarlehen verschafft dem mit einer akuten Zahlungsbilanzkrise und sinkenden Devisenreserven kämpfenden Land eine Atempause.

BILD: SN/APA/AFP/AHMAD GHARABLI Ministerpräsident Sharif muss nun Reformen umsetzen