Pakistan: Zwei Tote nach Beschuss aus Indien in Kaschmir

In der Konfliktregion Kaschmir sind nach pakistanischen Angaben zwei Zivilisten durch Beschuss aus Indien getötet worden. Weitere vier Menschen seien im Bezirk Kotli im pakistanisch-kontrollierten Teil Kaschmirs verletzt worden, teilte der lokale Polizeibeamte Mohammad Qasim am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am späten Sonntagabend.

SN/APA (AFP)/TAUSEEF MUSTAFA Die Konfliktregion Kaschmir kommt nicht zur Ruhe