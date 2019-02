Pakistanischer Premier Khan ruft Indien zu Gesprächen auf

Der pakistanische Ministerpräsident Imran Khan hat angesichts der militärischen Konfrontation in Kaschmir Indien am Mittwoch zu Gesprächen aufgerufen. Es sei einfach, einen Krieg zu beginnen, aber wohin dieser führt, könnte niemand kontrollieren, sagte Khan in einer Fernsehansprache. Sollte Indien über Terrorismus sprechen wollen, sei Pakistan dazu bereit. "Wir sollten uns hinsetzen und reden."

/APA (AFP)/TAUSEEF MUSTAFA Die Überreste eines abgeschossenen Flugzeugs