Pakistans Armee warnt Indien vor Eskalation in Kaschmir

Pakistans Armeechef hat Indien vor einer Eskalation in der indischen Provinz Kaschmir gewarnt. "Pakistans Armee wird die Kaschmiris in ihrem Kampf bis zum Ende unterstützen", sagte General Kamar Javed Bajwa am Dienstag nach einem Treffen mit Befehlshabern in Rawalpindi. Zuvor hatte Indien den autonomen Sonderstatus seines Teils der Himalaja-Region Kaschmir sowie die Provinz Jammu aufgehoben.

SN/APA (AFP)/RAKESH BAKSHI Die Lage in Kaschmir ist angespannt