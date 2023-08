Pakistans Ex-Premier Khan vorerst weiter in Haft

Pakistans ehemaliger Premierminister Imran Khan muss Berichten zufolge vorerst weiter in Haft bleiben. Nachdem ein Gericht am Dienstag in Islamabad die Freilassung Khans veranlasst hatte, ordnete ein anderes Gericht kurz darauf die Inhaftierung Khans aufgrund eines anderen Verfahrens gegen ihn an. Das berichteten Medien vor Ort am Dienstag. Der populäre Oppositionsführer war im August wegen des Verkaufs von Staatsgeschenken verurteilt und inhaftiert worden.

BILD: SN/APA/AFP/AAMIR QURESHI Khan war im August inhaftiert worden