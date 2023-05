Pakistans Ex-Regierungschef Khan kommt zunächst wieder frei

In Pakistan kommt Ex-Regierungschef Imran Khan nach massiven Protesten seiner Anhänger zunächst wieder auf freien Fuß. Ein Gericht in der Hauptstadt Islamabad ordnete am Freitag nach Angaben von Khans Anwalt Faisal Chaudhry an, dass der populäre Oppositionspolitiker gegen Kaution zunächst für zwei Wochen aus dem Gewahrsam entlassen wird. Am Donnerstag hatte der Oberste Gerichtshof Khans Inhaftierung als rechtswidrig eingestuft.

BILD: SN/AFP