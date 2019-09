Pakistans Ministerpräsident warnt vor "Blutbad" in Kaschmir

Mit einem emotionalen Appell hat Pakistans Ministerpräsident Imran Khan vor der UN-Vollversammlung vor einem "Blutbad" in Kaschmir und einem Atomkrieg zwischen seinem Land und Indien gewarnt. Khan forderte die Vereinten Nationen bei seinem ersten Auftritt bei der UN-Generaldebatte am Freitag in New York erneut zu einem Eingreifen im Kaschmir-Konflikt auf.

SN/APA (AFP)/ANGELA WEISS Pakistans Ministerpräsident Imran Khan