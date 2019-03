Palästinenser bei Kämpfen an Gaza-Grenze getötet

Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten ist nach palästinensischen Angaben ein Mann an der Gaza-Grenze erschossen worden. Weitere mehr als 40 Palästinenser seien verletzt worden, berichtete das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag. Nach Angaben der israelischen Armee versammelten sich rund 8.400 Palästinenser an verschiedenen Punkten am Grenzzaun.

SN/APA (AFP)/MAHMUD HAMS Heftige Auseinandersetzungen am Grenzzaun