Palästinenser bei Zusammenstößen an der Gaza-Grenze getötet

Bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze ist nach palästinensischen Angaben ein Jugendlicher erschossen worden. Der 17-Jährige sei in die Brust getroffen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. 210 weitere Palästinenser seien verletzt worden. Davon hätten 45 Schussverletzungen erlitten.

SN/APA (AFP)/SAID KHATIB Erneut massive Proteste an der Grenze