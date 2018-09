Palästinenser bei Zusammenstößen an Gaza-Grenze getötet

Bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze ist nach palästinensischen Angaben ein Mensch erschossen worden. Weitere 312 Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza am Freitag mit. Davon seien 54 von Schüssen getroffen worden.

SN/APA (AFP)/SAID KHATIB Zudem wurden Hunderte Menschen bei Unruhen verletzt