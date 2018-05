Palästinenser demonstrierten an Grenze des Gazastreifens

Vier Tage nach dem Tod dutzender palästinensischer Demonstranten durch Schüsse der israelischen Armee haben am Freitag etwa tausend Menschen entlang der Grenze des Gazastreifens demonstriert. Die israelische Armee erklärte, "rund 1.000 Krawallmacher" hätten sich an der Grenze des Palästinensergebietes versammelt, Steine geworfen und Autoreifen in Brand gesteckt.

SN/APA (AFP)/MAHMUD HAMS Die Proteste werden fortgesetzt