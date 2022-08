Palästinenser griff israelische Polizisten an: Erschossen

Bei einer Razzia israelischer Sicherheitskräfte in Ost-Jerusalem ist ein Palästinenser erschossen worden. Der Mann habe versucht, die Beamten der Grenzpolizei mit einem Messer anzugreifen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Sicherheitskräfte waren demnach in dem arabisch geprägten Viertel Kafr Aqab auf der Suche nach illegalen Waffen. Nach palästinensischen Angaben wurde dem 21-Jährigen aus nächster Nähe in den Kopf geschossen.

Tags zuvor hatte ein Palästinenser nahe der Klagemauer in Jerusalem auf einen Bus mit Gläubigen geschossen. Acht Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, nachdem er sich der Polizei gestellt hatte. Bei einer Terrorwelle in Israel sind seit März mehrere Menschen verletzt oder getötet worden. Das israelische Militär führt seither vermehrt Razzien und Anti-Terror-Einsätze durch. Dabei kommt es immer wieder zu Toten und Verletzten. Jüngst hatte dir israelische Armee auch eine großangelegte Militäraktion gegen den Islamischen Jihad im Gazastreifen gestartet. Die militanten Palästinenser feuerten daraufhin Raketen auf israelische Ortschaften. Nach dreitägigen Kämpfen wurde am Sonntag vor einer Woche eine Waffenruhe vereinbart.