Palästinenser nach israelischen Schüssen querschnittgelähmt

Nach Schüssen der israelischen Armee während Zusammenstößen im Westjordanland ist ein junger Palästinenser nach Palästinenserangaben querschnittgelähmt. Der Mann sei von einem Schuss ins Genick getroffen worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium am Freitag. Nach Palästinenserangaben wurde der 24-Jährige am Rande von gewaltsamen Auseinandersetzungen in dem Dorf Al-Tuwanah südlich von Hebron verletzt.

SN/APA (AFP)/JAAFAR ASHTIYEH Palästinenser protestieren am Neujahrstag gegen Israel