Palästinenser nach Zusammenstößen an Gaza-Grenze gestorben

Ein junger Mann ist palästinensischen Angaben zufolge nach Zusammenstößen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze gestorben. Der 20-Jährige sei am Freitag bei den Konfrontationen verletzt worden und später den Verletzungen erlegen, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza in der Nacht auf Samstag mit. Zudem seien 63 Palästinenser verletzt worden, davon 32 durch scharfe Munition.

SN/APA (AFP)/SAID KHATIB Seit März 2018 sollen bereits 311 Palästinenser getötet worden sein