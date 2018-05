Palästinenser starb nach Zusammenstößen mit Israels Soldaten

Ein palästinensischer Jugendlicher ist laut palästinensischen Angaben nach Zusammenstößen mit der israelischen Armee im Westjordanland gestorben. Der 15-Jährige sei seinen Schussverletzungen erlegen, die er vor acht Tagen in Ramallah erlitten habe, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah am Mittwoch mit.

Am Dienstag vergangener Woche war es an mehreren Orten im Westjordanland zu gewaltsamen Protesten gekommen. Am Naqba-Tag gedenken die Palästinenser stets der Vertreibung und Flucht Hunderttausender im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Am Tag zuvor hatten israelische Soldaten 60 Palästinenser bei Massenprotesten an der Gaza-Grenze erschossen. (Apa/Dpa)