Palästinenser von israelischen Soldaten erschossen

Ein Palästinenser ist am Freitag von israelischen Soldaten bei Auseinandersetzungen an der Grenze zum Gazastreifen erschossen worden. Der 14-Jährige sei östlich von Gaza-Stadt in die Brust getroffen worden, erklärte das Gesundheitsministerium der von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Enklave. Demnach wurden rund 30 weitere Palästinenser durch Schüsse verletzt.

SN/APA (AFP)/MAHMUD HAMS Proteste von Palästinensern an der Grenze