Palästinensergruppen suchen nach Einigung

Im Bemühen um eine Überwindung der Spaltung zwischen verschiedenen rivalisierenden Palästinensergruppen ist Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am Samstag zu einem Besuch in Ägypten eingetroffen. Abbas werde sowohl seinen ägyptischen Kollegen Abdel Fattah al-Sisi treffen als auch ein Spitzentreffen der Palästinensergruppen leiten, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa am Samstag.

BILD: SN/APA/AFP/ADEM ALTAN Abbas verhandelt mit palästinensischen Rivalen