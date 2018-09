Palästinenservertretung in Washington geschlossen

Auf Druck der USA hat die diplomatische Vertretung der Palästinenser in Washington ihre Arbeit eingestellt. Das Vorgehen der US-Regierung sei "bedauerlich und rachsüchtig", erklärte Husam Zomlot, bisheriger Leiter der Vertretung, am Donnerstag auf Facebook. Die Schließung erfolgte am 25. Jahrestag der Osloer Verträge, die damals Hoffnungen auf Frieden zwischen Israelis und Palästinensern weckten.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Schließung der Palästinenser-Vertretung auf Druck der US-Regierung