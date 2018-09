Panama will Rettungsschiff "Aquarius" die Flagge entziehen

Auf Betreiben der italienischen Regierung will Panama dem Flüchtlings-Rettungsschiff "Aquarius" seine Flagge entziehen. Das Verfahren zum Entzug der Registrierung sei eingeleitet, erklärten die panamaischen Behörden am Samstag. Grund sei eine Beschwerde der italienischen Behörden, wonach die "Aquarius" sich geweigert habe, aufgenommene Flüchtlinge in ihren Ausgangshafen zurückzubringen.

SN/APA (Symbolbild/AFP)/MATTHEW MIR Es sollen juristische Verfahren missachtet worden sein