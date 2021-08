Pandemie ist auch in Europa nicht vorüber

Die WHO erwartet fast eine Viertelmillion Tote bis Anfang Dezember.

Ein gemischtes Bild zeige sich in Europa, sagte Hans Kluge, Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO), am Montag. An irgendetwas fehlt es seinen Ausführungen zufolge in allen Ländern: Einige haben zu wenig Impfstoff, vor allem im Osten des Kontinents. Andere haben mittlerweile zu wenig Impfwillige, vor allem in den EU-Ländern.

Die Folge: Die Neuinfektionen steigen und auch die Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-Erkrankungen werden wieder mehr. Allein in der vergangenen Woche seien sie um elf Prozent gestiegen, sagte Kluge. Und: ...