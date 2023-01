Panzer an die Ukraine? Wegducken wird für Scholz immer schwieriger

Bekommt die Ukraine nun nach langem Bitten die deutschen Kampfpanzer Leopard 2? Der deutsche Bundeskanzler hält sich weiterhin bedeckt. Aber der Druck von allen Seiten steigt.

Am Donnerstag geht Christine Lambrecht auf Truppenbesuch. Marienberg in Südsachsen, Erzgebirgskaserne, Standort des Panzergrenadierbataillons 371. Zwei seiner Kompanien gehören zur Nato-Speerspitze VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), die zuständig ist für den Schutz der Ostgrenze des Bündnisses. Jetzt zeigen Soldaten der deutschen Verteidigungsministerin, was der Schützenpanzer Marder kann - und die Truppe mit diesem Panzer.

Eine Woche zuvor haben zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dann seine Parteifreundin Lambrecht der Ukraine zugesagt, Deutschland werde "bis zu 40" ...