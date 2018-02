Panzer fahren unter dem Zuckerhut auf

Brasiliens Regierung schickt Militärs nach Rio, um die öffentliche Sicherheit zu garantieren.

Es sind verstörende Bilder, die derzeit aus Rio de Janeiro um die Welt gehen. An der berühmten Copacabana mischen sich Soldaten in Kampfmontur unter Touristen in Badesachen. Die an den Hügeln der Stadt klebenden Favelas sind nahezu besetzte Gebiete. Panzerwagen stehen an strategischen Ecken der Armenviertel, Infanteristen kontrollieren an Checkpoints die Einwohner, fotografieren sie, um gesuchte Straftäter zu finden.