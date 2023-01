Panzer für die Ukraine - Griechenland zögert aus Angst vor seinem Nachbarn

Griechenland verfügt über eine der größten Panzer-Armeen Europas. Das Land käme deshalb als Leopard-Lieferant für die Ukraine infrage. Hinter den Kulissen laufen offenbar auch bereits Gespräche. Aber die Regierung in Athen zögert.

Nach dem deutschen Ja zu Leopard-Lieferungen an die Ukraine wächst jetzt der Druck auf andere Nato-Staaten. Auch Griechenland als großer Leopard-Betreiber kommt in Zugzwang. Aber die Regierung in Athen zögert.

Das Land unterhält mit 853 Exemplaren die größte Leopard-Panzerarmee Europas. Davon entfallen 500 auf den älteren Typ Leopard 1, 183 auf das Muster Leopard 2A4 und 170 auf den Leopard 2A6. Mitte Jänner hatte die Ukraine an mehrere Nato-Staaten ...