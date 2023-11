Papst: "Armut ist ein Skandal"

"Armut ist ein Skandal und der Herr wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen." Das sagte der Papst in seiner Predigt bei der Messe zum Tag der Armen, der am heutigen Sonntag begangen wird. Franziskus rief die Gläubigen auf, "an die vielen materiellen, kulturellen und geistigen Nöte unserer Welt zu denken, an die verwundeten Existenzen, die unsere Städte bevölkern".

Der Papst forderte die Gläubigen dazu auf, an die Armen zu denken, "die unsichtbar geworden sind, deren Schmerzensschrei durch die allgemeine Gleichgültigkeit einer geschäftigen und zerstreuten Gesellschaft erstickt wird". "Denken wir an die Unterdrückten, die Erschöpften, die an den Rand Gedrängten, an die Opfer von Kriegen und an diejenigen, die ihre Heimat verlassen müssen; an diejenigen, die ohne Brot, ohne Arbeit und ohne Hoffnung sind", so Franziskus.

Seit 2017 wird der Welttag der Armen immer am zweiten Sonntag vor dem Advent begangen. In diesem Jahr steht er unter dem Motto: "Wende dein Gesicht von keinem Armen ab".

Beim Angelus-Gebet richtete der Papst einen Appell für den Frieden in Myanmar, in der Ukraine und im Nahosten. "Frieden ist möglich, er erfordert guten Willen. Frieden ist möglich, wir sollten uns nicht mit dem Krieg abfinden. Und vergessen wir nicht, dass Krieg immer, immer, eine Niederlage ist, nur die Waffenproduzenten gewinnen", so der Papst.

Nach der Messe speiste der Papst am Sonntag gemeinsam mit rund 1.200 bedürftigen Menschen. Das Mittagessen in der vatikanischen Audienzhalle findet jährlich zum katholischen Welttag der Armen statt. Gestellt wurden die Gerichte in diesem Jahr von der Hotelkette Hilton. Beim Mittagessen waren auch 44 Transsexuelle und vier Freiwillige aus der Pfarre Torvajanica bei Rom anwesend. Die Transsexuellen nehmen in kleinen Gruppen fast jeden Mittwoch an den Generalaudienzen des Papstes teil; einige haben durch den Austausch von Briefen und Botschaften eine direkte Beziehung zum Papst.