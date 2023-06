Papst auf dem Weg der Besserung, aber weiter im Spital

Papst Franziskus ist nach einer Operation am offenen Bauch vergangenen Mittwoch weiter auf dem Weg der Besserung. "Am Sonntagnachmittag konnte Papst Franziskus ein paar Schritte gehen. Er hat sich einige Stunden der Arbeit gewidmet, unterbrochen von Ruhepausen und Gebet", teilte das Pressebüro des Vatikans am Sonntagabend mit. Das Oberhaupt der katholischen Kirche verbrachte seine fünfte Nacht im Krankenhaus und sei wohlauf, berichteten italienische Medien.

BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Papst Franziskus muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben