Papst beendet Slowakei-Reise in Marienwallfahrtsort

Papst Franziskus will am letzten Tag seiner Slowakei-Reise eine Messe im wichtigen Wallfahrtsort Sastin halten. Am Mittwoch feiern die gläubigen Katholiken in der Slowakei das Fest im Gedenken an die sieben Schmerzen Mariens. Vor der vormittäglichen Messe will das 84 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche mit Bischöfen am Nationalheiligtum beten.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Papst Franziskus schließt Slowakei-Besuch in Marienwallfahrtsort ab