Papst beginnt offizielles Besuchsprogramm in Panama

Mit einem Empfang im Präsidentenpalast in Panama-Stadt hat Papst Franziskus am Donnerstagvormittag (Ortszeit) sein offizielles Besuchsprogramm in dem zentralamerikanischen Land begonnen. Präsident Juan Carlos Varela und seine Gattin Lorena Castillo begrüßten das Kirchenoberhaupt am Palasteingang, wie Kathpress berichtete.

SN/APA (AFP)/MARVIN RECINOS Anlass der Papstreise ist der in Panama stattfindende Weltjugendtag