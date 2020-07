Papst begrüßt Waffenruhe in der Ostukraine

Papst Franziskus hat beim Angelus-Gebet am Sonntag die Einigung für eine Waffenruhe im Kriegsgebiet in der Ostukraine begrüßt. Vor wenigen auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen, die sich an die Abstandsregeln hielten, lobte das katholische Kirchenoberhaupt die Bemühungen der Minsker Kontaktgruppe für den Frieden.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Franziskus beim Angelus-Gebet