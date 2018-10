Bei der Rückkehr in das Gästehaus Santa Marta, wo er wohnt, ist Papst Franziskus am Dienstag gestolpert und hingefallen. Der 81-jährige Franziskus habe sich wieder aufrichten können. "Es geht ihm gut", versicherte der vatikanische Pressesprecher Greg Burke am Dienstag.

Quelle: APA