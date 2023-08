Papst bei Weltjugendtag von Hunderttausenden gefeiert

Bei seinem ersten großen öffentlichen Auftritt beim Weltjugendtag in Lissabon ist Papst Franziskus von hunderttausenden jungen Menschen aus der ganzen Welt wie ein Rockstar gefeiert worden. Franziskus segnete am Donnerstag die Menge in einem Park in der portugiesischen Hauptstadt während einer langen Runde im Papamobil. Zuvor hatte das Oberhaupt der Katholiken bei einer Ansprache vor Studenten auf Lösungen für den Klimawandel und andere globale Probleme gedrungen.

Während des Treffens des Kirchenoberhaupts mit den Teilnehmern im Zentrum Lissabons herrschte eine ausgelassene Stimmung, viele sangen und schwenkten Flaggen der Länder, aus denen sie nach Portugal angereist waren. Bereits ab der Mittagszeit hatten zehntausende junge Pilger unter der Sonne auf den Papst gewartet, viele von ihnen sangen und tanzten zur aus den Lautsprechern kommenden Musik. Die portugiesischen Behörden bezifferten die Teilnehmerzahl auf 500.000.

Zuvor hatte Franziskus in einer Rede vor Studenten der Katholischen Universität Lissabon die Menschheit zur gemeinsamen Lösung globaler Probleme aufgerufen. "Wir müssen die dramatische und dringende Notwendigkeit erkennen, für unser gemeinsames Zuhause zu sorgen", sagte der 86-Jährige. Dafür brauche es einen "echten Sinneswandel" statt "unklarer Kompromisse".

Der Papst forderte während seiner Ansprache unter freiem Himmel vor rund 6.500 Zuhörern, unter denen auch Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa war, "eine ganzheitliche Ökologie". Dieser Lösungsansatz müsse "auf die Leiden sowohl des Planeten als auch der Armen Rücksicht nehmen", sagte er und ergänzte: "Wir müssen die Tragödie der Wüstenbildung mit der von Flüchtlingen in Einklang bringen, das Problem von verstärkter Migration mit dem einer sinkenden Geburtenrate."

Papst Franziskus war am Mittwoch zum Weltjugendtag in Lissabon eingetroffen. Am Mittwochabend hatte sich der 86-Jährige mit 13 Opfern von sexuellem Missbrauch durch Geistliche getroffen und ihnen nach Angaben des Vatikans "intensiv zugehört". Laut dem unabhängigen Bericht einer Kommission wurden in Portugal seit den 1950er-Jahren mindestens 4815 Kinder von Mitgliedern der Kirche, vor allem Priestern, missbraucht.

Zum Weltjugendtag, der größten katholischen Veranstaltung der Welt, erwartet die Kirche insgesamt rund eine Million hauptsächlich junge Menschen. Das Programm der sechstägigen Großveranstaltung reicht von Kulturveranstaltungen und Debatten bis hin zu Gebetsstunden und Messen.

Auf dem Programm des Papstes, der nach einer Bauchoperation im Juni mehrere Tage im Krankenhaus gelegen hatte, stehen elf öffentliche Auftritte und rund 20 Treffen. Am Samstag besucht er das Heiligtum von Fátima nördlich von Lissabon. Am Sonntag leitet er den Abschlussgottesdienst des Weltjugendtages in einem Park am Rande Lissabons.

In Portugal wird die 16. Ausgabe des Weltjugendtags gefeiert. Ursprünglich sollte er bereits 2022 stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Die letzten Veranstaltungsorte waren Panama-Stadt (2019), Krakau (2016) und Rio de Janeiro (2013). Der bisher einzige Weltjugendtag in Deutschland fand 2005 in Köln statt. Papst Benedikt XVI. feierte damals auf dem Marienfeld die Abschlussmesse vor rund einer Million Menschen.