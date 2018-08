Papst bekennt in Irland Scham über "abscheuliche Verbrechen"

Papst Franziskus hat in Irland Scham über die "abscheulichen Verbrechen" katholischer Kleriker an Minderjährigen bekannt. Er müsse den "schweren Skandal" anerkennen, der durch den Missbrauch Minderjähriger durch Mitglieder der Kirche verursacht worden sei, "die beauftragt waren, sie zu schützen und zu erziehen", sagte der Papst laut Kathpress am Samstag zu Beginn seines zweitägigen Besuchs.

SN/APA (AFP)/HO Papst Franziskus sprach von "abscheulichen Verbrechen"