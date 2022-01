Papst beklagt Corona-Impfstoffmangel in ärmeren Ländern

Papst Franziskus hat den Impfstoffmangel in ärmeren Ländern beklagt. "Es gibt noch viel zu tun und in einigen Ländern bleibt eine angemessene Behandlung ein Luxus. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass in den ärmsten Ländern kaum Impfstoffe gegen das Covid-19 zur Verfügung stehen, aber noch mehr daran, dass Krankheiten, für die viel einfachere Medikamente erforderlich sind, nicht behandelt werden können", so der Papst in seiner Botschaft zum 30. Welttag der Kranken.

SN/APA/AFP/TIZIANA FABI Papst Franziskus dankte dem Gesundheitspersonal