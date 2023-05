Papst beklagte bei Pfingstmesse Spaltung in der Welt

Papst Franziskus hat am Pfingstsonntag Unzufriedenheit und Spaltung in der Welt beklagt. "Wir sind alle miteinander verbunden, und doch sind wir voneinander getrennt, betäubt von Gleichgültigkeit und unterdrückt von Einsamkeit. So viele Kriege, so viele Konflikte: Es scheint unglaublich, was der Mensch an Bösem anrichten kann", sagte der Papst.

BILD: SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Franziskus warnt vor Gleichgültigkeit und Einsamkeit