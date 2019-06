Papst besucht Nagasaki und Hiroshima

Papst Franziskus besucht laut Medienberichten vom 23. bis 26. November Japan. Wie japanische Onlinemedien (Mittwoch) laut Kathpress melden, wird der Papst am 23. November nachmittags in Tokio erwartet. Am folgenden Tag wolle er in Nagasaki und Hiroshima für die Opfer der Atombombenabwürfe von 1945 beten.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Papst Franziskus wird der Opfer der Atombomben gedenken