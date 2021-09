Papst besucht Roma-Elendssiedlung in der Slowakei

Am dritten Tag seiner Slowakei-Reise besucht Papst Franziskus am Dienstagnachmittag eine Roma-Wohnsiedlung in der zweitgrößten Stadt Kosice (Kaschau). In der für ihre schlechten Wohn- und Lebensverhältnisse bekannten Plattenbausiedlung Lunik IX leben zwischen 5.000 und 6.000 Menschen der Roma-Volksgruppe.

SN/APA/AFP/VLADIMIR SIMICEK Graffiti hei§t Papst in Roma-Plattenbausieldung willkommen