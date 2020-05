Papst betet für "Liebe, Respekt und Freiheit" für Familien

Zum internationalen Tag der Familien hat Papst Franziskus in seiner Frühmesse am Freitag um das Gebet für Familien gebeten. "Bitten wir heute für Familien, das sie wachsen im Geist Gottes, der Liebe, des Respekts und der Freiheit", sagte Franziskus laut Kathpress in seiner Residenz Santa Marta. Indes bereitet der Vatikan die Wiedereröffnung der großen Papstbasiliken für Gottesdienste vor.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE Der Petersdom ist das größte Kirchengebäude der Welt