Am letzten Tag seiner Reise im Königreich Bahrain hat Papst Franziskus für die Menschen im Libanon gebetet. Das Land sei "ermattet und geplagt", sagte der Pontifex am Sonntagvormittag (Ortszeit) in Manama. Am Sonntag endete sein viertägiger Besuch in dem muslimischen Inselstaat am Persischen Golf. Die Papstmesse vom Samstag mit 28.000 katholischen Gläubigen im Nationalstadion von Bahrain wertete Kardinal Christoph Schönborn als "riesiges Zeichen der Ermutigung".

SN/APA/AFP/MARCO BERTORELLO Papst betete in Bahrain für Völker im Nahen Osten