Papst bittet Arme um Vergebung

Der Papst hat alle Armen um Vergebung gebeten. In einer Videobotschaft an die französische Vereinigung "Fratello" bat Franziskus jeden Armen um Vergebung, wann immer ein Christ ihn verletzt, ignoriert oder gedemütigt habe, meldet Kathpress am Montag. Denn die Armen seien das Herz der Kirche, so der Papst in dem vom Vatikan veröffentlichten Video. Die Vereinigung "Fratello" setzt sich insbesondere für die Obdachlosenseelsorge ein.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Papst Franziskus bei einer Audienz für Obdachlose im Jahr 2016