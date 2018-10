Papst bittet Jugend bei Synode im Vatikan um Entschuldigung

Mit einer Messe im Petersdom ist am Sonntag im Vatikan die Bischofssynode zu Jugendthemen zu Ende gegangen. Neben den beratenden Bischöfen und Kardinälen aus aller Welt nahmen Tausende vor allem junge Gläubige an dem Gottesdienst teil. In seiner Predigt bat Papst Franziskus die Jugendlichen laut Kathpress um Entschuldigung dafür, dass die Kirche ihnen oft nicht zugehört habe.

Franziskus mahnte für stärkeres Zugehen auf junge Menschen