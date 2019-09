Papst blieb 25 Minuten lang in Lift stecken

Der Papst ist am Sonntag Eigenangaben zufolge 25 Minuten lang in einem Lift stecken geblieben. Deswegen kam er mit einer Verspätung von circa acht Minuten zu dem um Punkt 12.00 Uhr beginnenden Angelus-Gebet am Sonntag.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Papst Franziskus überstand die kurze Zwangspause unbeschadet