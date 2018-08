Papst bricht zu schwieriger Mission nach Irland auf

Papst Franziskus bricht am heutigen Samstag von Rom nach Irland auf. Die zweitägige Reise in das erzkatholische Land findet im Rahmen des Weltfamilientreffens statt, wird allerdings überschattet von einer Reihe von Missbrauchsskandalen. Irland gehört zu jenen Staaten, in denen Priester und Ordensschwestern massiv Kinder und Frauen missbrauchten. Der Argentinier wird deswegen auch Opfer treffen.

SN/APA (AFP)/PAUL FAITH Die Fan-T-Shirts stehen zum Verkauf bereit